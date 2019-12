Lazio, Tare: "Scudetto? Discorso prematuro, abbiamo altri obiettivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato a pochi minuti dall'inizio del match con il Cagliari alla Sardegna Arena, uno scontro Champions con vista sulla vetta della classifica. “Lo scudetto non è una parola che fa paura – ha voluto avvertire il dirigente biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – però abbiamo altri obiettivi che vogliamo raggiungere. Poi se a 4-5 giornate dalla fine ci ritroveremo in lotta per lo scudetto, allora non ci nascondiamo e vogliamo anche vincerlo. Ma vedo molto prematuro, oggi, questo discorso. Chi vuole il bene della Lazio deve essere cauto con le cose che dice”. Tare ha spiegato come la Lazio “debba dare una risposta di grande umiltà, adesso le aspettative sono cambiate ma i discorsi fatti negli ultimi giorni sono fuori luogo. La nostra forza è essere consapevoli del lavoro svolto negli ultimi anni e che questo gruppo ha talento e forza. Quest'anno dobbiamo andare avanti passo dopo passo, tenendo i piedi per terra”, ha concluso il ds biancoceleste.