Lazio, Tare: "Scudetto, noi ci siamo. Riprendere per interesse? Chi lo dice non ha capito nulla"

vedi letture

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Repubblica sull'eventuale ripartenza del campionato. "Scudetto? Noi ci siamo. Proveremo a vincerlo adesso, se la Serie A riprende, oppure l’anno prossimo. Arriviamo da lontano e non ci fermiamo qui. Riprendere per interesse personale? Chi lo dice non ha capito niente, ci sono ancora 36 punti in ballo e la Lazio non è così egoista o sciocca. Ma sappiamo che il calcio dà da vivere a 370 mila persone, se si ferma sarà il fallimento per tanti e l’Italia perderà pezzi di storia non solo sportiva. Sarà un disastro sociale”.