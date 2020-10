Lazio, Tare: "Senza la pandemia non avremmo potuto acquistare Muriqi a questa cifra"

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha confessato a Sporx che senza il Coronavirus probabilmente non avrebbero potuto acquistare Vedat Muriqi, centravanti kosovaro e stella del Fenerbahce, per la stessa cifra. “Se non fosse per il periodo della pandemia, non avremmo acquistato Vedat a questa cifra (17,5 milioni più bonus, ndr). Forse non avremmo potuto nemmeno farlo, più in generale. La pandemia ci ha dato l’opportunità di prenderlo”.