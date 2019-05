© foto di Federico Gaetano

A pochi minuti dall'inizio di Cagliari-Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "A noi non ci mette niente in difficoltà, vincendo mercoledì conquisteremmo un trofeo che alcune squadre sognano da anni perciò da parte nostra ci deve essere la massima concentrazione. Abbiamo parlato con il presidente Lotito e il tecnico Inzaghi, lui sa l'appoggio che ha da parte della società. Serve concentrazione fino in fondo, sia per il campionato che per la finale", ha concluso il ds della Lazio.