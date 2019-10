Lazio, Tare sfida il Celtic: "Siamo forti, stasera vinceremo"

A pochi minuti dall'inizio del match tra Celtic e Lazio è il direttore sportivo Igli Tare a prendere la parola: "Giocare in questo stadio può darci solo stimoli positivi. È una partita facile da un certo punto di vista, perché si gioca sempre con la massima concentrazione in un'atmosfera pazzesca e sono sicuro che questa sera la squadra otterrà una grande vittoria. Sarà importante partire con l'approccio giusto attaccando la profondità e giocando in maniera semplice. In casa il Celtic è una squadra che si trasforma, ma noi veniamo da un momento positivo, abbiamo vinto in rimonta contro il Rennes e abbiamo reagito bene con Bologna e Atalanta. A volte preferirei giocare male e vincere, magari vivere delle serate tranquille. Abbiamo una squadra forte, ma per andare avanti sempre serve continuità" ha dichiarato ai microfoni di Sky.