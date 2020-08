Lazio, Tare smentisce interesse per Koch. Sul difensore due club inglesi

Robin Koch non è un obiettivo della Lazio. Lo ha confidato Igli Tare, uomo mercato del club biancoceleste, a Kicker: "Al momento non ci sono trattative in corso", ha detto a proposito del difensore del Friburgo, figlio del suo ex compagno di squadra ai tempi del Kaiserslautern, Harry. Sul giocatore, classe 1996, restano Leeds e Newcastle.