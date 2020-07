Lazio, Tare: "Solo vincendo possiamo restare in scia alla Juve. Serve continuità"

La Lazio vuole tenere il passo della Juventus, e per farlo è chiamata ad un'altra grande prestazione questa sera contro il Milan. Igli Tare, direttore sportivo dei biancocelesti, ha presentato così la sfida a DAZN: "La parola d'ordine stasera è continuità. Dopo la vittoria della Juve siamo in obbligo di cercare di vincere, perché è una partita che ci può dare una continuità che a questa squadra serve anche in un momento difficile. Chiunque giochi deve dare il massimo per vincere, solo così possiamo stare in scia alla Juve e sfruttare questa occasione importante".