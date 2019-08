Lazio, Tare: "Sorteggio? Non ci piacciono le cose facili. Ma siamo favoriti"

© foto di Federico Gaetano

Sorteggio complicato per la Lazio di Igli Tare, ds biancoceleste che ai microfoni di Sky commenta il girone di Europa League con Rennes, Celtic e Cluj: "A noi non piacciono le cose facili. Siamo nati per sopravvivere sulle difficoltà. È un girone tosto, incontriamo due squadre che hanno affrontato i preliminari di Champions e un'altra che ha fatto molto bene comunque l'anno scorso. Conosciamo bene la storia del Celtic, è un girone eccitante. Sarà bello andare a giocare in Scozia, in Romania contro un Cluj che è diventato il punto di riferimento del calcio europeo".

Quanto puntate sull'Europa League?

"È una competizione che a livello di immagine ci può dare tanto. Soprattutto negli ultimi anni siamo stati spesso in questa competizione, la conosciamo bene e sappiamo che possiamo arrivare fino in fondo. L'importante, anche con un po' di fortuna, è arrivare il più lontano possibile".

Le piace Edouard del Celtic?

"Mi piace come giocatore, ma onestamente non l'ho mai cercato. So le regole del calciomercato, sono sempre zitto e non commento niente, è una squadra tosta, sono partiti con tre vittorie quest'anno. Cercano tanto il gioco fisico, lo stesso Rennes è molto fisica e ben construita. Penso che siamo favoriti in questo girone e questo ruolo ci sta bene. Non dobbiamo nasconderci".

A parte la Juventus, negli ultimi anni in Italia avete vinto solo noi. Magari potete fare il salto di qualità. Certo il sorteggio non aiuta.

"È un percorso di crescita. Se vogliamo entrare nel calcio che conta dobbiamo passare anche attraverso queste esperienze. Siamo abituati a soffrire e su queste cose siamo anche cresciuti tanto. Adesso posso dire che abbiamo una squadra esperta, con un mix a livello di età. Non dobbiamo nasconderci: quando giochi certe competizione, il bello è andare in giro per l'Europa e rappresentare al meglio il calcio italiano".

A che punto siete sul mercato?

"Direi che è stato un mercato in cui siamo intervenuti dove abbiamo bisogno, con Lazzari e Jony abbiamo inserito due giocatori molto bravi. Abbiamo due giovani come André Anderson e Adekanye che cresceranno. Anche Vavro è giovane e interessante. Siamo completi a livello di squadra, a breve ci sarà anche il rinnovo di Caicedo. Siamo completi nei ruoli e abbiamo alternative. Siamo contenti, se ci sarà qualche occasione per migliorarci ben venga. Però per adesso penso che la squadra sia completa".

Partite favoriti anche nel derby?

"Non penso. Il derby è un campionato a sé, siamo partiti molto bene vincendo fuori casa in un campo tosto. Però sappiamo bene che domenica non sarà facile. Certo, giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e vogliamo dare continuità".

Che estate è stata quella di Correa? Sembra aver messo una marcia in più.

"È cresciuto tanto. Io ho avuto modo ad Auronzo di parlarci, abbiamo visto una grande crescita ma è anche merito di un ambiente molto familiare che ha trovato alla Lazio. L'ha aiutato tantissimo, penso sia un giocatore con delle qualità e delle caratteristiche molto interesanti. Siamo felici e contenti di averlo con noi, penso che anche lui a breve rinnoverà con la Lazio".