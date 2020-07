Lazio, Tare su David Silva: "Grande giocatore, ma tra dire e fare c'è di mezzo il mare..."

David Silva alla Lazio? Igli Tare, intervenuto ai microfoni di Sky, glissa: "E' un grande giocatore ma non so da dove nascono queste cose... so da amici in comune che vorrebbe fare una esperienza differente, ma tra dire e fare c'è di mezzo il mare...". Ha detto il direttore sportivo biancoceleste prima della sfida al Brescia di oggi circa le voci di un forte interessamento del club di Lotito per lo spagnolo.

