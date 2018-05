Lazio, Tare su De Vrij: "Qualcuno voleva giocare sporco per disturbarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima del match contro il Crotone, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: "Direi che è il match point finale. Vogliamo vincere assoluatente questa partita per coronare una stagione fantastica. Servono concentrazione e dobbiamo fare questa grande vittoria perchè la squadra se lo merita".

Vicenda De Vrij?

"Non c'è nessuna vicenda. Qualcuno voleva giocare sporco dicendo che ha depositato il contratto di De Vrij per disturbare la Lazio e la risposta l'ha presa ieri sera. Non abbiamo messo in dubbio il suo comportamento e il suo attaccamento a questa maglia. Lui sa cosa ha avuto da questa squadra".

La Lazio merita di più la qualificazione in Champions?

"Lo dobbiamo meritare sul campo. Dobbiamo portarla casa aritmeticamente e poi vanno fatti i complimenti all'Inter che, nonostante le difficoltà, ha fatto una stagione straordinaria".

Lei prima si riferiva all'Inter?

"Non lo so. Lo dica lei. Dare una notizia del genere a 10 giorni dalla fine del campionato, prima di uno scontro diretto. Si poteva anche dare un mese fa o alla fine del campionato. Ognuno poi fa i suoi pensieri".

Da quello che ha detto sembrava fosse l'Inter.

"Non so se l'Inter o qualche giornale, non lo so. Io mi sarei comportato in maniera diversa. Lui è un ragazzo che in quattro anni ha dato tanto e ricevuto tanto. E merita di andare via con il rispetto dovuto e gli applausi del pubblico".