© foto di Federico Gaetano

Il ds della Lazio Tare è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo da consegnare nelle mani di Inzaghi. Detto che la SPAL fa muro per Petagna, il dirigente biancoceleste starebbe seguendo due profili all'estero: Odsonne Edouard, francese classe '98 di proprietà del Celtic e Roman Yaremchuk del Gent. Il problema è che il tecnico biancoceleste vorrebbe un giocatore già pronto e non una scommessa ed è per questo che si valutano anche altri profili che potrebbero magari spostarsi all'ultimo minuto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.