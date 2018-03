Lazio, Tare su Gabbiadini: "Mi piace molto. Può giocare con Immobile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista concessa a Sportitalia, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato anche di Manolo Gabbiadini: "Mi piace ancora, molto. E' un attaccante che ho cercato già qualche anno fa, senza riuscire a portarlo alla Lazio. Mi ricordo quando era al Cittadella. Sarebbe compatibile con Immobile? Credo di sì, Gabbiadini può giocare in vari ruoli. L'hanno scritto anche in questi giorni, ma ora non ci sono trattative".