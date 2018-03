Lazio, Tare su Inzaghi: "Con noi per almeno altri due anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ospite negli studi di Sportitalia ha parlato anche di Simone Inzaghi: "Dirottato a Salerno dopo la prima esperienza in A? Il problema vero è che lui veniva da sette gare in Serie A, Lotito e io sapevamo che era un predestinato. Avevamo la paura che potesse bruciarsi partendo da subito alla Lazio. Abbiamo parlato chiaramente con lui. Il contratto con Bielsa sarebbe stato annuale, per questo in uno-due anni Inzaghi sarebbe stato tecnico della Lazio. Aveva anche altre possibilità di andare via, quando ha fatto la prima breve esperienza alla Lazio. Ma anche lui sapeva che voleva essere tecnico biancoceleste. La trattativa saltata con Bielsa? Abbiamo parlato anche con altre persone, però in quelle trattative abbiamo capito che Inzaghi era la scelta giusta. Voleva fortemente questa sfida, finora l'ha stravinta. Lui pronto per Juventus e Napoli? No, perché è della Lazio. Almeno per altre due stagioni, prima dell'addio trascorrerà del tempo. Lui è attaccato alla Società. Non temiamo di perderlo, almeno fino al termine del contratto. Quindi per altri due anni. Mi auguro che possa restare venti anni, non due. Sono innamorato delle favole. Se Inzaghi chiedesse di andare via? Con i se e con i ma non si fa nulla, per certo so che è molto legato alla Lazio. La crescita per lui può essere gratificante, come essere corteggiato da queste squadre. So che qualcuno ha pensato a lui, è felice ma molto contento di questa Società".