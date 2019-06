Lazio, Tare sul classe 2000 Hurtado. Ci sarebbe già l'offerta di Lotito

La Lazio pianifica il mercato per la nuova stagione, soprattutto per il fronte offensivo. Il Messaggero sottolinea che il Bruges tentenna per Wesley e allora spunta Jan Hurtado, attaccante del Gimnasia La Plata. Igli Tare segue da tempo il giovane venezuelano, classe 2000, che gioca in Argentina.

In Sudamerica, fonti ben accreditate parlano addirittura di una proposta di 10 milioni di dollari da parte di Claudio Lotito.