Lazio, Tare sul VAR: "Non c'è uniformità nei giudizi. USA un modello"

© foto di Federico Gaetano

Ospite negli studi di Sportitalia, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato anche del VAR: "Non voglio creare polemiche, credo che in linea di massima non ci sono uniformità nei giudizi. In tanti casi delle situazioni vengono verificate e per altre squadre non sono prese in considerazioni. Sono stati fatti degli errori, è umano. Siamo al primo anno di utilizzo, è normale. Gli arbitri devono anche capire che questi errori possono decidere la stagione di tante squadre. Il VAR può fare solo bene al calcio di oggi, togliere tante polemiche, ma bisogna migliorare il modo di interpretarlo. Credo che, come punto di riferimento, debba essere preso lo sport in America. Usano il VAR da anni, dal basket al football americano. Credo che lo sport americano sia da prendere da esempio in Italia, deve essere usato alla stessa maniera".