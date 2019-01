© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Rai Due prima della sfida contro il Novara. "Ci teniamo alla Coppa Italia, per questo abbiamo messo in campo la miglior squadra possibile. Dobbiamo sfoltire la rosa in questo mese di mercato, serve al mister per lavorare in serenità e non tutti possono essere accontentati. Esterno destro? Mai parlato".