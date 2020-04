Lazio, Tare torna a pescare in Spagna: Vazquez e Suarez nel mirino

La Lazio potrebbe presto tornare a pescare in Spagna per aggiornare la rosa da mettere nelle mani a Simone Inzaghi e fissa due obiettivi da trattare quando sarà ufficialmente terminata la stagione. Il primo è quello di una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Franco Vazquez, attualmente in scadenza nel 2021 col Siviglia ma esploso nel Palermo di Zamparini. Senza rinnovo, potrebbe chiedere la cessione e il prezzo sarebbe decisamente alla portata. L'altro nome è quello di una punta 22enne che si chiama Luis Suarez, esattamente come l'attaccante del Barcellona. Il suo cartellino appartiene al Watford anche se attualmente è in prestito al Saragozza, nella seconda serie spagnola, dove ha segnato 17 reti in 29 partite. Il costo si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro, una somma che potrebbe rivelarsi un ottimo investimento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.