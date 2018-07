Lazio, Tare valuta l'ipotesi Schurrle del Dortmund per l'attacco

Il Borussia Dortmund si muove concretamente per Mattia Caldara, secondo le ultime raccolte da TMW. Il club tedesco ha presentato la propria offerta alla Juventus da 32 milioni di euro più 5 di bonus, mentre per il difensore sarebbe pronto un quinquennale da 3,6 milioni più bonus facilmente...

Novità sul mercato della Lazio raccontate oggi da Tuttosport. I biancocelesti valutano il ventisettenne André Schurrle, messo sul mercato dal Borussia Dortmund. Il tedesco è in concorrenza coi vari Luan (Gremio), Lucas Perez (Arsenal), Wesley (Bruges) e col sogno Papu Gomez che però l'Atalanta continua a non voler liberare.

