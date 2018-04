Lazio, Tare: "Vogliamo arrivare in fondo, da domani penseremo al derby"

© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Salisburgo in terra austriaca. "In settimana ci sono state tante speculazioni riguardo la formazione, vogliamo arrivare in fondo in questa competizione e da domani penseremo al derby. Siamo ad un buon punto del nostro progetto, dobbiamo concretizzare questa stagione e migliorare ancora il prossimo anno. Felipe Anderson? La stima è molto importante, è stato infortunato nella fase migliore della stagione ed ha altri giocatori importanti davanti. A fine stagione valuteremo anche l'ipotesi della sua permanenza. Bastos è in tribuna, Wallace non c'è, la qualità della rosa è indubbia ed è anche importante la loro gestione grazie al grande lavoro di Simone Inzaghi. La Juve su di lui? Come posso rispondere adesso. Il tecnico ha ancora un contratto molto lungo, ovunque si giri vede la faccia mia e di Lotito".