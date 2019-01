Lazio, Tare: "Vogliamo la Champions. Mercato? Più uscite che entrate"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sport a Dubai in occasione del Globe Soccer Awards, il ds della Lazio Igli Tare ha fatto il punto su diverse situazioni legate ai biancocelesti.

Cosa ha portato l'arrivo di Cristiano Ronaldo al calcio italiano? "Il suo arrivo è stato importante anche per una questione di immagine. L'attenzione per la Serie A è aumentata, così come il livello del campionato".

Cosa vede nel 2019 della Lazio? "Vogliamo raggiungere gli obiettivi, sono fondamentali per la nostra crescita. Mi riferisco alla Champions. Ci giriamo intorno da anni, questa può essere la stagione giusta. Dipende anche da altri fattori".

Quali? "Spero che il VAR e gli arbitri possano portare più serenità".

Il 2018, dal punto di vista arbitrale, non è finito nel migliore dei modi. "Difficile dimenticare una cosa simile, purtroppo bisogna rispettare le regole. Questo vale per tutti, c'è in gioco tanto. Vogliamo essere rispettati ma anche portare rispetto".

Il mercato di gennaio? "In questi giorni ho incontrato tanti colleghi e persone importanti per la nostra situazione, sarà un mercato più di uscita che di entrata".