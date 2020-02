vedi letture

Lazio, Tare vuole blindare Strakosha. Per il portiere pronto ingaggio raddoppiato

La Lazio si prepara per blindare Thomas Strakosha. Tuttosport oggi in edicola spiega che il portiere è diventato uno dei migliori interpreti del campionato italiano. La società biancoceleste sta studiando il piano per rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022 salendo da uno a due milioni a stagione.