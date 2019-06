Lazio, telenovela Inzaghi: il prequel, gli episodi e il finale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Appassionante, intrigante e con il lieto fine. Questo potrebbe essere il giudizio della critica alla telenovela di Simone Inzaghi. Episodio dopo episodio. Tutti i tifosi della Lazio attendevano con ansia una nuova puntata per capire gli sviluppi. Come tutte le serie tv che si rispettano, c’è sempre un prequel. Il nostro inizia lo scorso agosto, con la famosa telefonata al veleno tra lui e Lotito. Da lì, da quelle prime divergenze, si è sviluppato tutto l’intreccio. La stagione non estremamente positiva, almeno fino alla vittoria in Coppa Italia, non ha poi aiutato. Tra i due, anzi tra i tre se si considera anche il ds Tare, ci sono stati momenti di gelo. Incomprensioni sulla gestione dei calciatori, sulle dinamiche di mercato, sul gioco della squadra. Ambizioni e di idee diverse. “Ma siamo una grande famiglia ed è normale litigare ogni tanto” ha sempre ripetuto il presidente biancoceleste, che ieri ha fatto apparire i titoli di coda annunciando il rinnovo (2021) del suo allenatore. Ma facciamo un paio di passi indietro.

Sfondo bianconero - Proprio quando la Lazio si gioca la stagione, nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, ecco che c’è il primo grande colpo di scena. Irrompe la Juventus di Paratici, grande amico della famiglia Inzaghi e di Simone. Qualche contatto interlocutorio, non ufficiale, ma quanto basta per far arrivare al tecnico la notizia che lui è uno dei candidati per il post Allegri. Rimane in stand-by, aspetta una chiamata, stavolta ufficiale. Ma sul suo cellulare non si legge mai alcun prefisso di Torino. Nel frattempo Milinkovic e Correa portano il trofeo a Formello e Inzaghi si chiude in un silenzio senza precedenti: la gente laziale comincia a temere seriamente di perderlo.

Attrazione Diavolo - La candidatura bianconera perde percentuali col passare dei giorni. Allora firmerà in biancoceleste? No, perché decide di prendere tempo. Ha il coltello dalla parte del manico, si è meritato credibilità e rispetto per chiedere determinate garanzie alla società. Sa che il suo nome è anche sul taccuino del Milan. “Capisco che le persone possano venire sollecitate da situazioni che apparentemente possono sembrare più appetibili dal punto di vista economico - ha chiarito Lotito ieri - ma alla fine ha prevalso l’amore”. Vero, ma avrà influito anche la situazione complicata che c'è in casa rossonera: dopo Gattuso se ne va anche Leonardo e Maldini si prende una settimana per decidere il suo futuro. È il momento della svolta.

Il sì alla Lazio - La notizia comincia a circolare già nella giornata di sabato. Inzaghi è pronto per mettere nero su bianco l’accordo e firma il giorno seguente. È il 2 giugno, domenica, esattamente un anno dopo il suo splendido matrimonio con Gaia: Simone dice di nuovo sì. Lo fa, però, alle sue condizioni. In primis non sarà un triennale, come era nei piani di Lotito, ma un biennale a 2,5 milioni di euro compresi bonus (prendeva 1,5). Ieri l'ultimo incontro a Formello con Tare per sintonizzarsi sulle strategie di mercato, poi mercoledì la partenza per gli USA prima di tornare per una nuova stagione. Appassionante, intrigante e con il lieto fine. I tifosi sperano che sia così, proprio come la telenovela di maggio.