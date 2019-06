© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro in Premier League per Thomas Strakosha? Il Messaggero fa sapere che è possibile, qualora la Lazio dovesse ricevere una ricca offerta. Claudio Lotito valuta il portiere tra i 50 e i 55 milioni di euro, cifra che in Inghilterra potrebbero decidere di investire.

Tre club interessati. Si tratta di Arsenal, Tottenham e West Ham, che potrebbero fare un tentativo nel giro delle prossime settimane. Proprio come fatto dal Liverpool un anno fa, prima di acquistare Alisson dalla Roma.