Lazio, terminato l'allenamento di oggi: di nuovo assente Strakosha

vedi letture

Terza seduta settimanale per la Lazio di Inzaghi. Via alle 10 a Formello, sul cui campo si vede tutto il gruppo ad accezione di Adekanye (affaticamento), Vavro (continua il percorso personalizzato dopo lo stiramento all'adduttore) e Strakosha, che ieri si era riaggregato ai compagni mentre oggi non si è visto (probabile che abbia lavorato in palestra).

Squadra quindi quasi al completo, schierata in campo per le esercitazioni con il solito 3-5-2. Dopo tre mesi di inattività, Inzaghi vuole oliare di nuovo quei meccanismi che a febbraio venivano messi in pratica in automatico. Ripartirà dalle certezze il tecnico e da Leiva, in campo con il fratino da jolly, ormai ristabilito dopo l'intervento alla cartilagine del ginocchio destro del 4 aprile.

Entro venerdì arriveranno anche i quattro che sono all'estero: Proto, Lulic, Lukaku e Djavan Anderson. È previsto che si aggregheranno alla prima squadra anche Raul Moro e Armini, capitano della Primavera gestito da Raiola.