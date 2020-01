Lazio timorosa e senza idee: con la Roma solo 5 tocchi in area avversaria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poca, pochissima Lazio. Tanta, tantissima Roma. A confermare il copione di base del 174° derby della capitale sono anche le statistiche del profilo Twitter di 'Opta Paolo'.

- La Lazio ha effettuato appena cinque tocchi in area avversaria contro la Roma; dal 2016/17 non ne aveva mai fatti meno di dieci in una partita di Serie A. Domata.

Numeri che spiegano bene le difficoltà di gioco e di approccio riscontrate dai biancocelesti. Mai propositivi, sempre costretti a difendersi nella propria metà campo e davvero pericolosi solamente in occasione del gol di Acerbi, comunque regalato dal portiere avversario Pau Lopez, e di un tiro da fuori di Milinkovic-Savic nella ripresa. Proprio per questo motivo, il punto strappato dalla Lazio nel derby non può che valere oro, per il morale e per la classifica. Perché, si sa, le grandi stagioni passano anche da risultati positivi ottenuti in partite giocate male. E la squadra di Inzaghi, stasera all'Olimpico, ha sicuramerte sofferto come mai prima d'ora in questo campionato, in costante balia del possesso palla della Roma.