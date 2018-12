© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino a sorpresa in vantaggio all'Olimpico grazie a un calcio di rigore trasformato da Andrea Belotti nel recupero. Massima punizione assegnata dall'arbitro Irrati per trattenuta di Marusic sullo stesso centravanti. Dagli undici metri Strakosha intuisce ma non ci arriva. Epilogo del primo tempo inaspettato, dopo l'equilibrio visto fin qui dove in verità è stata la Lazio a cercare di far sua la partita. Biancocelesti che rischiano però di capitolare dopo 16 minuti e vengono salvati dalla traversa su un colpo di testa dell'ex De Silvestri. Sirigu impegnato in una sola occasione, deviando in corner una conclusione di Immobile imbeccato da Luiz Felipe. Immobile vicinissimo alla rete poco prima dell'intervallo, servito in modo magistrale da Luis Alberto, abile a servire un assist di spalla: la conclusione finisce fuori di pochissimo.