© foto di www.imagephotoagency.it

Capolavoro di Sergej Milinkovic-Savic che dalla distanza pareggia i conti con un missile terra-aria che si infila nel sette dove Sirigu non può arrivare. Lazio-Torino 1-1 dopo 62 minuti di gioco e terza rete in questo campionato per il serbo. Torino beffato, pochi minuti prima Lorenzo De Silvestri aveva sprecato da pochi passi il pallone dello 0-2 che avrebbe con ogni probabilità chiuso l'incontro.