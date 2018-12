Lazio-Torino 1-1. Milinkovic riprende Belotti, Inzaghi quarto al giro di boa

© foto di www.imagephotoagency.it

Torino indigesto per la Lazio. Già un anno fa i granata, in una partita molto contestata, andarono a vincere nella Capitale in una partita che a fine anno si rivelerà decisiva per la qualificazione Champions. Oggi pomeriggio gli uomini di Mazzarri si "limitano" a pareggiare, non prima di aver sfiorato il colpaccio, peraltro nel modo più beffardo, ossia col grande ex Lorenzo De Silvestri. Che di mestiere fa il terzino e ma ha avuto le palle gol più nitide. I biancocelesti si portano a casa il punto che vale la certezza del quarto posto al giro di boa ma che al tempo stesso vede avvicinarsi la Roma, in attesa della sfida del Milan di questa sera.

TORNA IMMOBILE, RIPOSA LEIVA - Simone Inzaghi ripropone dal primo minuto Parolo e Immobile, mentre siede in panchina Lucas Leiva con Luis Alberto confermato a fare la spola fra il centrocampo e la trequarti. Mazzarri tiene in panchina Zaza adottando un modulo più prudente rispetto alla sfida contro l'Empoli, con Iago Falque a supportare davanti Belotti.

PIU' LAZIO, MA IL GOL LO FA IL TORO - Partita equilibrata con la Lazio che prova a fare la partita e un Toro che si difende bene e si procura la prima occasione da gol con De Silvestri che di testa trova la traversa di testa. Biancocelesti che provano a sfondare ma trovano N'Koulou e Djidji in stato di grazia. Immobile risce ad ogni modo ad avere due chiare occasioni da rete, trovando prima la risposta di Sirigu e poi mandando a lato di pochissimo dopo essere stato smarcato addirittura di spalla da Luis Alberto. Al minuto di recupero concesso dall'arbitro Irrati di Pistoia viene concesso un rigore per il Torino: Marusic trattiene Belotti e lo stesso centravanti dal dischetto non sbaglia.

IL JOLLY DI MILINKOVIC - Inzaghi nella ripresa corre ai ripari e inserisce Lucas Leiva, togliendo un difensore (Radu). È il Toro che può chiuderla con De Silvestri dopo un'ora di gioco ma il terzino sfugge alla legge dell'ex sparando alto a tu per tu con Strakosha. Con una difesa granata granitica serve il jolly dalla distanza e la Lazio lo trova con un missile terra-aria di Milinkovic-Savic che finisce all'incrocio e rimette la partita in parità al 62'.

VOLANO I CARTELLINI - Lazio che potrebbe ribaltare la partita con Luis Alberto subito dopo il pari, ma Djidji respinge sulla linea la sua conclusione. Da quel momento in poi, tolte altre due occasioni di un De Silvestri ben più attivo degli attaccanti del Toro, la partita si distingue soprattutto per una serie impressionante di cartellini, anche in questo caso in perfetta parità: 4 cartellini gialli e uno rosso (a Meite e Marusic) a testa.