Lazio-Torino 2-0 al 33'. Contropiede da manuale, Immobile raddoppia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raddoppio per la Lazio al 33', firmato Ciro Immobile. Lezione di ripartenza da manuale con Luis Alberto a lanciare velocissimo per il capocannoniere della Serie A che ha tempo di prendere la mira e col piatto destro calciare un tiro secco sul primo palo che supera Sirigu. Undicesimo gol in questo campionato per l'attaccante.