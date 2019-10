Lazio-Torino, formazioni ufficiali: Immobile c'è. Zaza in coppia con Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: Simone Inzaghi conferma l'assetto difensivo visto a Firenze con Patric nel trio assieme ad Acerbi e Radu. Marusic si riprende il posto a centrocampo sulla corsia destra mentre in mezzo Lucas Leiva, non al meglio, cede la maglia da titolare a Cataldi. Davanti Immobile in campo dal primo minuto: il capocannoniere era in dubbio ma il tecnico ha deciso di proporlo in campo da subito, al fianco di Caicedo, preferito a Correa.

Mazzarri (squalificato, stasera ci sarà Frustalupi) cambia qualcosa, inserendo Lyanco al posto di Djidji in difesa e cambiando 3 giocatori a centrocampo: confermati i soli De Silvestri e Baselli. Recuperato Zaza, l'attaccante lucano giocherà in coppia con capitan Belotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Alia, Luiz Filipe, Lukaku, Leiva, Berisha, Correa, Bastos, Parolo, Jony, Lazzari, Adekanye. All. Inzaghi.

TORINO:(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meite, Laxalt; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Falque, Ansaldi, Berenguer, Millico, Verdi, Djidji, Aina, Bremer. All.: Mazzarri (in panchina Frustalupi).

ARBITRO: Orsato di Schio

ASSISTENTI: Preti e Bremses

IV UOMO: Abisso

VAR: Maresca

AVAR: Fiorito