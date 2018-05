Lazio, torna di moda Badelj. Concorrenza del Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro in viola di Milan Badelj è ancora avvolto nel mistero. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il croato, qualora non dovesse rinnovare, potrebbe diventare un'idea concreta per il centrocampo della Lazio, anche se i biancocelesti dovranno stare attenti alla concorrenza del Milan, che segue il giocatore da oltre un anno.