Lazio, torna di moda il nome di Andreas Pereira dello United

© foto di Federico Gaetano

Ritorno di fiamma in casa Lazio. Come riporta Radiosei, nei tanti discorsi intavolati nei giorni scorsi a Londra dall'agente Kia Joorabchian e il ds Igli Tare potrebbe essere finito infatti il centrocampista offensivo del Manchester United Andreas Pereira. I biancocelesti cercano d'altronde proprio un calciatore con le sue caratteristiche sul mercato, oltre al fatto che il classe '96 viene valutato non più di 10 milioni di euro. Un investimento intelligente e più che alla portata per regalare a Inzaghi un'alternativa per l'attacco, con o senza Caicedo.