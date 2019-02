© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome di Yacine Brahimi continua ad essere accostato alla maglia della Lazio. Lo riporta Radiosei che spiega come il giocatore, in scadenza col Porto a giugno e in rotta col club lusitano, possa diventare un'occasione in vista della prossima estate. Per convincerlo ad accettare la destinazione biancoceleste, però, servirà una proposta da almeno 2 milioni di euro a stagione per lo stipendio del classe '90.