Lazio, tra 48 ore accertamenti per Acerbi. Da valutare anche Luis Alberto

vedi letture

C'è ansia, preoccupazione. L'uscita anticipata di Acerbi dal campo durante la sfida col Verona tiene in apprensione i biancocelesti. Il difensore era uscito affaticato dalla sfida col Bruges, ha stretto i denti ed è uscito nella prima frazione toccandosi l'adduttore della coscia destra. "Svolgerà gli esami fra due giorni", le parole di Inzaghi che deve fare i conti anche con un Luiz Felipe non al meglio e oggi in panchina. Tra i calciatori da valutare anche Luis Alberto. Lo spagnolo ha saltato la rifinitura e anche la sgambata mattutina di oggi, così come Patric, fermo per un torcicollo doloroso. Muriqi prosegue il suo programma di recupero personalizzato, potrebbe anche provare il rientro in vista del Benevento. Domani la ripresa alle ore 10.