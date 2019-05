Lazio tra Coppa Italia ed Europa. Il futuro di Inzaghi è ancora incerto

© foto di Federico Gaetano

Analizzando il domino delle panchine di Serie A in vista della prossima stagione, La Gazzetta dello Sport sottolinea anche la situazione di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio - sottolinea il quotidiano - ha un altro anno di contratto ma la sua situazione resta incerta. In questo senso, il rischio è legato ai risultati che otterrà dal finale di stagione: Inzaghi in pratica rischia se non vince la finale e se non dovesse qualificarsi per l’Europa League.