Lazio tra Europa e Serie A: il mese verità per le seconde scelte

“La Lazio negli 11 è la favorita per la Champions”. Così come c’è il giorno dopo la notte e la quiete prima della tempesta, accanto a un laziale fiducioso ci sarà sempre uno meno ottimista, che all'assunto iniziale replicherà così: “Sì ma il campionato è lungo e Inzaghi non ha i ricambi”. Questi sono i due motti di una tifoseria spesso spaccata e mai equilibrata. Le due facce di una stessa medaglia che si completano a vicenda, perché se analizziamo quanto successo nelle prime due giornate di campionato sono entrambi ragionamenti corretti: non è un azzardo dire che la Lazio sia quella messa meglio nella corsa al 4° posto, però è anche vero che la panchina potrebbe non essere all’altezza. Perché Caicedo non ti garantisce gli stessi gol di Immobile e a centrocampo Berisha e Cataldi sono un gradino sotto a Leiva, Milinkovic e Luis Alberto (e Parolo). Almeno sulla carta, è così. Ma il bello del calcio è che le aspettative non sempre vengono rispettate, sia un positivo che in negativo.

Ecco perché il prossimo mese, che culminerà con la sosta delle nazionali di ottobre, sarà molto indicativo per tutto il mondo Lazio. Andiamo in ordine con gli impegni: domenica prossima i biancocelesti saranno di scena a Ferrara con la Spal, mentre il giovedì seguente ci sarà la prima trasferta europea a Cluj. Poi all’Olimpico arriverà il Parma, quindi l’Inter a San Siro (mercoledì 25 settembre), il Genoa e la gara interna con il Rennes, prima di chiudere il mini-ciclo il 6 ottobre a Bologna. In 21 giorni 7 gare: una ogni tre giorni. Un intervallo in cui per forza di cose Inzaghi dovrà dare spazio a tutti, cercando di gestire al meglio le rotazioni. Le seconde linee dovranno cercare di sfruttare al meglio le occasioni. Dovranno dimostrare di essere all’altezza, non far rimpiangere i ‘titolarissimi’ e far vedere ai critici che si sbagliavano. Questo è la speranza di tutti: avere un gruppo il più omogeneo possibile, senza troppo divario tra prime scelte e riserve. Se accadrà, allora nella Capitale non ci sarà per forza un tifoso pessimista accanto a uno fiducioso.