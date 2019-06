Lazio, tra gli obiettivi per la difesa c'è l'ex Inter Murillo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio cerca rinforzi per la prossima stagione. Il ds Igli Tare sta cercando calciatori utili per la difesa di Simone Inzaghi e, tra le incertezze di Wallace e Patric ed il probabile addio di Radu, è spuntato il nome di Jeison Murillo (27). Il difensore colombiano ex Inter e di proprietà del Valencia, ma ora al Barcellona, è uno dei nomi che maggiormente piacciono alla dirigenza capitolina. Lo scrive cittaceleste.it.