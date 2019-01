© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio punta Serdar Aziz del Galatasaray. Come riporta Sportmediaset, i biancocelesti avrebbero infatti avviato una trattativa col club turco per avere in prestito il difensore classe '90. Aziz recentemente si era reso celebre per essersi finto malato durante le festività natalizie, salvo poi volare in vacanza alle Maldive con la moglie. Una mossa che gli è costata un posto nella rosa di Terim.