Lazio, trattativa per Felipe al West Ham bloccata: distanza sulla formula

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Felipe Anderson è ancora tutto da scrivere e secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa tra la Lazio e il West Ham è bloccata. Gli inglesi sono arrivati a offrire 35 milioni di euro più 5 di bonus mentre Lotito non scende dalla sua richiesta di 40 milioni fissi. Ieri sera ci sono stati altri contatti tra le parti ma la situazione non si è sbloccata e il tutto resta dunque in stand-by.