Lazio, trattative in corso per il rinnovo di Basta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sono in corso trattative per il rinnovo contrattuale per Dusan Basta: il laterale serbo è uno dei punti fermi per la formazione di Simone Inzaghi e si sta discutendo del prolungamento con Tare e Lotito. Destino che appare segnato invece per Marchetti e Djordjevic, che vanno verso la cessione.