Lazio, tre anni di Simone: come Inzaghino è diventato grande

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È arrivato a fine campionato, con zero panchine in carriera, come traghettatore del post-Pioli. Ha vissuto da spettatore l'estate che avrebbe dovuto portare Marcelo Bielsa a Roma, con una valigia per Salerno già pronta. L'ha disfatta ed è tornato sulla panchina della sua Lazio, circondato dallo scetticismo. Non l'ha più mollata. Tre anni fa, il 3 aprile 2016, Simone Inzaghi diventava l'allenatore della squadra biancoceleste. Un tecnico di transizione, in una stagione complicata: chiude con sette partite, di cui quattro vittorie e tre sconfitte. Neanche benissimo. Poi nessuno crede davvero che possa rimanere alla guida delle Aquile. C'è il fascino del Loco, che Lotito ha già blindato, salvo poi doversi accorgere che quel soprannome, a Bielsa, calza a pennello.

Tre anni dopo, Inzaghi è ancora lì. Una carriera da calciatore vissuta all'ombra del fratello Filippo: per tutti, Simone era soltanto Inzaghino. Bravo sì, ma mica SuperPippo. Ora che entrambi sono allenatori, il mondo s'è capovolto: quando dici Inzaghi pensi a Simone, prima di tutto. Il primo anno di Lazio è stata una rivelazione: bel gioco e anche pragmatismo, il 4-3-3 che diventa un 3-5-2, Ciro Immobile che trascina Olimpia a un soffio dal cielo. Inzaghino a chi? Simone finisce sotto gli occhi di tutti, anche sul taccuino della Juventus.

La seconda stagione è quella della conferma: un altro quinto posto, un piazzamento Champions sfuggito per un soffio, la Lazio che cede lo scettro del bel gioco al Napoli di Sarri ma è forse la squadra più compiuta, più fedele a sé stessa dell'intero campionato di Serie A. Cambiano gli uomini: esplode Luis Alberto, Immobile si conferma e pure Milinkovic-Savic. È finito lo scetticismo, non cambia la qualità di chi quel soprannome riduttivo non lo vuole sentire più. Oggi, Inzaghi è sempre lì: ha un doppio game-point per piazzarsi quarto in classifica. Lo scetticismo del passato è andato via, ha superato anche qualche incertezza nel cammino. Frédéric Beigbeder dice che l'amore dura tre anni: quello tra Simone e la Lazio pare destinato a vita lunga.