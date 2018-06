Lazio, tre club sulle tracce di Felipe Caicedo

Clicca F5 per aggiornare la pagina 22.02 - Pari sorprendente fra Iran e Portogallo, con gli uomini di Queiroz che hanno messo grandissima paura ai lusitani nel finale: 1-1 il risultato con Quaresma ad aprire le marcature al 45' con il suo marchio di fabbrica, la "trivela". Ronaldo...

Inter, grande entusiasmo per Nainggolan fuori dalla sede

Empoli, anche Padova e Bari si sono mosse per Piu

Inter, Nainggolan in sede: contratto quadriennale per il belga

Commisso ha formulato l'offerta per il Milan, ora dipende da Li Yonghong

Cagliari, ultima offerta per Castro: al Chievo 6.5 mln e Andreolli

Russia 2018, i parziali del Gruppo B: magia Quaresma. Pari per la Spagna

Inter, Ausilio: "Decisamente contenti per Radja. E' un top player"

Napoli, risolto il contratto con Sarri. E' pronto per il Chelsea

Ds Inter: "Perisic e Brozovic rimarranno per giocare la Champions"

Empoli, venerdì incontro per il rinnovo di Di Lorenzo

Napoli, Ruiz ha atteso vanamente Real e Barça. Ora è pronto per la firma

Dopo una stagione vissuta dal alter ego di Ciro Immobile per Felipe Caicedo si profila un addio alla Lazio e alla Serie A. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it sull'ex Espanyol ci sarebbero gli interessamenti di Villareal e Betis per quanto riguarda la Liga, mentre dalla Russia arrivano voci di una Lokomotiv Mosca vigile sull'ecuadoriano.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy