Lazio, tre colpi per allungare la rosa: il sogno è Gotze. Coates o Lovren per la difesa

La Lazio pensa al mercato in vista della prossima stagione e dopo aver già definito l'arrivo del centrocampista Escalante ha altri tre obiettivi per ampliare la rosa per la Champions League che verrà disputata dai biancocelesti. Per la difesa i nomi sono quelli di Coates e Lovren, mentre per le corsie esterne è sempre valido il nome di Kiyine della Salernitana. Infine l'attacco: piace Mario Gotze del Borussia Dortmund, per un colpo che, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe simile a quello che portò Klose nella Capitale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.