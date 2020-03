Lazio, tre contratti da sistemare prima di giugno: Cataldi rinnova per 5 anni

Se la stagione non terminerà il prossimo 30 giugno, andando avanti anche a luglio, tutti i club dovranno fare i conti con i giocatori in scadenza. Anche la Lazio ha tre calciatori "a rischio" come Cataldi, Lulic e Parolo. Se la loro posizione non cambierà, potrebbero svincolarsi, ma l'intenzione dei biancocelesti è quella di prolungare con tutti e tre. Per quanto riguarda il giovane centrocampista, il rinnovo - in arrivo secondo l'edizione romana del Corriere della Sera - sarà di cinque anni; mentre quello dei due senatori dovrebbe trattarsi di un prolungamento di 12 mesi.