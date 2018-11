Lazio, tre rinnovi vicini: con Lulic e Leiva c'è anche Cataldi

“Thiago ha fatto una grande partita, il primo tempo del PSG è stato davvero importante. Mentre nella ripresa il Napoli ha giocato venti minuti di grande livello, il pareggio alla fine è il risultato più giusto”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del PSG Thiago...

Stella Rossa, Milojevic: "I soldi non sono tutto e l'abbiamo dimostrato"

PSV, Van Bommel: "Abbiamo lottato come leoni, complimenti a tutti"

Celtic, brutto infortunio per Arzani: stagione finita per l'australiano

PSG, Al Khelaifi furioso: "Persi 2 punti per l'arbitro. Serve subito il VAR"

Southampton, Hughes in bilico: decisiva la sfida con il Watford

Valverde: "Contento per Malcom. Ha segnato alla prima occasione"

Manchester City, tentativo per Wan Bissaka del Palace

Manchester, derby per Bailey. Che non ha fretta

Leicester, niente musica celebrativa in caso di gol con il Burnely

Real Madrid, quasi 20 mln a stagione per Pochettino: il tecnico rifiuta

Fulham, Jokanovic salta in caso di sconfitta con il Liverpool

PSG, Meunier: "Non è un disastro pareggiare al San Paolo"

Arsenal, offerta del Crystal Palace per Welbeck

Svezia, i convocati per la Nations League: Olsen guida gli italiani

Celtic, Rodgers: "Gran momento: in Europa vogliamo andare lontano"

Siviglia, Castro: "In Turchia per trionfare. Machin è un vincente"

Il portale Lalaziosiamonoi.it fa il punto sui rinnovi di casa biancoceleste. Dopo Milinkovic-Savic, Immobile e Radu potrebbe essere il turno di Senad Lulic e Lucas Leiva . Entrambi in scadenza nel 2020, i loro prolungamenti non sembrano essere un problema vista la volontà comune. A loro due potrebbe aggiungersi anche quello di Danilo Cataldi , tornato protagonista nelle ultime due gare di campionato.

