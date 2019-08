Lazio, tutti i dettagli che rendono difficile l’affare Milinkovic-Inter

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanto suggestiva quanto complicata. La trattativa Milinkovic-Inter sta scaldando in questi giorni i cuori e gli animi dei tifosi nerazzurri, che un anno dopo i cugini rossoneri sognano di vedere il centrocampista dominare a San Siro. Immaginazione a parte, è oggettivo che la strada per arrivare al gigante serbo della Lazio sia molto difficile. In primis perché trattare con Lotito è una missione al limite dell’impossibile. “Ti porta fino all’ultima goccia di sudore”, ha raccontato Fassone. Vuole vendere e comprare alle sue condizioni, senza alcun compromesso. Alcune volte risulta essere un pregio, altre volte un limite grande. Lo fa sempre, figuriamoci quando in ballo c’è il suo gioiello più prezioso, per cui 12 mesi fa avrebbe rifiutato addirittura 160 milioni.

Esclusa cessione in Italia - Milinkovic non è mai stato messo in vendita, ma la Lazio ha sempre chiarito che non avrebbe ostacolato la sua cessione, a patto di un’offerta congrua. Tradotto: quando arriverà un club con almeno 75 milioni (il punto di partenza) si inizierà a trattare. Altrimenti il serbo rimarrà in biancoceleste (con un ingaggio ritoccato fino a 3,5 milioni) e non ne farebbe un dramma, visto che non ha mai puntato i piedi e mai lo farà per andare via. Da Formello - passo importante - dicono anche che sia da escludere un suo trasferimento in Italia.

Rapporti non idilliaci - Andare a comprare da Lotito, dicevamo, è complicato. Soprattutto se ti chiami Inter e se un anno fa gli hai preso De Vrij a parametro zero. “Senza rispetto, l’Inter ha violato i valori dello sport”, aveva dichiarato dopo il ‘furto’ dell’olandese. “Ora però c’è Marotta”, qualcuno potrebbe obiettare. Bene, non cambia nulla, dato che anche con l’ex dirigente della Juventus non corre proprio l’amore: nel gennaio del 2018 arrivarono addirittura alle mani in Lega.

Tempistica - Siamo al 13 agosto, a 11 giorni dall’inizio della Serie A e a meno di tre settimane dalla fine del calciomercato. Il tempo non aiuta: chiudere affari così importanti adesso è complicato. Sia per chi cede, ovvero la Lazio, che dovrà trovare un paio di sostituti all’altezza. E sia per chi compra: perché l’Inter, dopo Lukaku, dovrebbe sborsare almeno altri 75 milioni. Possono entrare dalle cessioni di Joao Mario e Icardi, che dovrebbero però lasciare Milano in tempi brevissimi. Tanto suggestiva quanto complicata, allora, la trattativa Milinkovic-Inter. D'altronde sarebbe impensabile non trovare ostacoli se si vuole prendere il centrocampista che l'anno scorso è stato premiato come il migliore del campionato italiano.