Lazio, tutti sul banco degli imputati. Anche Simone Inzaghi

Fonte: Dal nostro inviato alla Commerzbank-Arena di Francoforte (Germania)

© foto di Federico Gaetano

Che il girone non fosse come quello della passata stagione, lo si era già capito al momento del sorteggio di Nyon. Così, qualche settimana più tardi, ecco arrivare - puntuale - la prima sentenza del campo. Il 4-1 della Commerzbank-Arena racchiude in sé più di un significato. In primis, la Lazio ha capito che in questa edizione di Europa League la qualificazione bisognerà sudarsela parecchio. Molto più di quanto successe l'anno scorso, quando la Lazio dopo quattro gare era già sicura del passaggio del turno e del primo posto.

Di conseguenza, probabilmente Simone Inzaghi - sul banco degli imputati così come tutta la squadra - avrà capito anche che il sistema delle rotazioni andrà rivisto. Che la partita contro l'Eintracht fosse temuta dal tecnico biancoceleste, si era capito già dalle scelte di limitare il turn-over. Ma il fatto da sottolineare (e più preoccupante) è che non è bastata neanche la Lazio dei titolari. Alla vigilia si parlava di gerarchie (quasi) azzerate. Dopo lo sprofondo di Francoforte appare evidente come Inzaghi debba porre rimedia ad una squadra che - seppur all'inizio della stagione - già presenta molte meno certezze rispetto alla passata stagione.