© foto di Federico Gaetano

In questa fase del mercato Igli Tare deve chiudere in fretta Vavro col Copenaghen. Il ds della Lazio sta lavorando dall'estero alla chiusura dell'affare - sottolinea Il Messaggero -, siamo ai dettagli per avere il gigante centrale. Dopo Lazzari, è a un passo anche per lo slovacco, a circa 12 milioni, la fumata bianca.

Sfoltire la difesa - Poi bisognerà per forza concentrarsi sui tagli anche in difesa. Tutto fermo per Wallace e Bastos, la Lazio vuole prendere un altro difensore al posto di Radu, che però sta ancora cercando sistemazione all'estero. E sulle corsie pure Durmisi e Patric rischiano d'andare di traverso.