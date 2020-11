Lazio, tutto lo spogliatoio con Peruzzi: giovedì possibile faccia a faccia con Lotito

vedi letture

In casa Lazio è iniziata una settimana ricca di appuntamenti. Mercoledì la sfida di Champions con il Borussia Dortmund, sabato la trasferta contro lo Spezia al Manuzzi di Cesena. A Formello, come riporta Il Messaggero, tiene banco la questione Peruzzi. Tutti i giocatori vorrebbero rivedere in squadra il club manager, assente dallo scorso 20 ottobre dopo una discussione con il presidente Claudio Lotito sul caso Luis Alberto. I giocatori non vedono l'ora di riabbracciare Peruzzi, autentico collante fra spogliatoio e dirigenza. Peruzzi medita, prende tempo e aspetta un segnale. Nei prossimi giorni potrebbe andare in scena l svolta: dopo la gara di Champions il club manager potrebbe tornare al centro sportivo per incontrare la società.