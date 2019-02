© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio-Udinese si giocherà mercoledì 10 aprile 2019, o in alternativa il 17, ma solo se la Roma si qualificherà ai quarti di finale e dovrà giocare in casa. Lo ha comunicato la Lega Serie A: la gara tra biancocelesti e bianconeri era prevista per lunedì 25 febbraio, ma era stata rinviata per consentire lo svolgimento della Coppa Italia.